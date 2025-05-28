Врачи предупреждали о последствиях: СМИ рассекретили новый диагноз Киркорова

У певца Филиппа Киркорова выявили частичный некроз кожи. Об этом сообщает Super.ru.

Филиппу Киркорову пришлось лечь в московскую клинику из-за ожога, полученного во время выступления. По информации источника, артист столкнулся с серьезными осложнениями, о которых его предупреждали врачи. В распоряжение Super.ru попала справка, согласно которой у певца выявлены частичный некроз кожи, лимфаденопатия и бурсит.

Киркорову рекомендованы наблюдение у хирурга, ежедневные перевязки, антибактериальная терапия и строгое ограничение физической нагрузки.

На данный момент ни Филипп, ни его представители не подтверждали диагноз, о котором пишут СМИ.

Ранее певец Филипп Киркоров пропустил концерт в Кремле, хотя дал согласие на участие. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у сестры Жанны Фриске выявили гнойную ангину.