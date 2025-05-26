«Выходил на сцену даже в самые трудные моменты»: Киркоров пропустил концерт в Кремле

Певец Филипп Киркоров пропустил концерт в Кремле, посвященный 85-летию композитора Давида Тухманова. При этом артист заранее давал согласие на участие.

Об отсутствии Киркорова сообщает mk.ru.

Издание пишет, что 85-летие Тухманова отметили с размахом. На концерте собрались самые известные артисты: Лев Лещенко, Лариса Долина, Татьяна Буланова и другие. Имя Киркорова было указано в афише и в концертной программке. Певец должен был выйти в финале. За ним выступали Ирина Аллегрова и Лев Лещенко. Артист собирался исполнить хит «Эти глаза напротив», но зрители не дождались выхода звезды.

Одна из поклонниц отметила, что Киркоров «выходил на сцену даже в самые трудные моменты своей жизни». Она допустила, что сейчас певцу «действительно непросто, раз он не приехал». Женщина призвала молиться за его здоровье.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что ему неизвестно о состоянии певца. Он пожелал исполнителю здоровья.

Ранее сообщалось, что певец лечит последствия ожога, полученного на концерте в Санкт-Петербурге. Его пресс-секретарь Екатерина Успенская сообщила о лечении локтя.