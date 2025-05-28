«Тяжелая борьба»: сестра Жанны Фриске раскрыла свой диагноз
© Starface.ru
Сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что у нее выявили гнойную ангину. Она пожаловалась на проблемы со здоровьем в соцсети.
В личном блоге Фриске заявила, что уже несколько дней плохо себя чувствует из-за высокой температуры и ломоты в теле. Обратившись к медикам, Наталья узнала о серьезном заболевании: врачи выявили у нее гнойную ангину.
«Поставили диагноз «гнойная ангина». Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба. Три дня температура: то в холод, то в жар бросает. Кажется, будто за мной призрак гонится», — пожаловалась она.
Несмотря на лечение, пока Фриске не чувствует улучшений. У нее по-прежнему стоит сильный отек в горле, мешающий дышать и глотать. Чтобы не заразить дочь, Наталья отправила ее к родителям.
Сестра Жанны уточнила, что вдобавок ко всему ей отключили воду. Теперь быт стал еще сложнее.
Ранее сестра Жанны Фриске поделилась кадрами из квартиры певицы с ее вещами и обувью. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что отец Жанны Фриске резко ответил на обвинения в пиаре на смерти дочери.