Врачи обнаружили у 86-летней Лии Ахеджаковой воспаление седалищного нерва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, месяц назад актриса обратилась за помощью к врачам из-за болей в спине. Она не могла двигаться, наклоняться и плохо спала. Обследование показало, что у Ахеджаковой проблемы с седалищным нервом. Как утверждает Mash, артистке назначили курс терапии и запретили лежать. Знаменитости разрешили принимать горизонтальное положение только во время сна.

На данный момент ни актриса, ни ее представители не комментировали сообщения о проблемах со здоровьем.

Ранее близкий друг Лии Ахеджаковой прокомментировал слухи о ее возвращении в Россию. Подробности читайте в этой новости.

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