Близкий друг Лии Ахеджаковой прокомментировал слухи о ее возвращении в Россию

Близкий друг Лии Ахеджаковой, режиссер Александр Орлов отреагировал на слухи о возвращении актрисы в Россию. Его слова приводит издание «Абзац».

В СМИ распространялась информация о том, что народная артистка РФ прилетела из Европы в Москву бизнес-классом стоимостью 130 тысяч рублей. Орлов также подтвердил эти данные, уточнив, что Ахеджакова никуда не переезжала из родной страны.

«Она уезжала на гастроли. Сейчас Лия Меджидовна вернулась домой. У нее все нормально», – заявил режиссер.

В последнее время Лия Ахеджакова совсем отгородилась от общества. Она не появляется на публике, не отвечает на звонки журналистов. Из-за этого появилось немало слухов о ее отъезде за границу. В частности, появилась информация о планах знаменитости продать свою московскую квартиру стоимостью 40 миллионов рублей.

Ранее актриса Валентина Талызина объяснила молчание Ахеджаковой о бедах курчан.