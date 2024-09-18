«Если покажут фильм, я появлюсь»: Владимир Познер уточнил условие возвращения на «Первый канал»
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90-летний ведущий Владимир Познер уточнил формат «возвращения» на «Первый канал». Как выяснилось, журналист появится, если покажут его фильм о Турции.
Подробности узнала Lenta.Ru.
Информацию о возвращении на российское ТВ Познер назвал «и правдой, и неправдой». По словам ведущего, полтора года назад он предложил «Первому каналу» документальный фильм о Турции – он называется «Турецкая тетрадь».
Картину сдали каналу совсем недавно: Познеру известно, что его «вроде бы, собираются показывать». Пока окончательного подтверждения нет, отрицательного ответа тоже.
«Сказать, что я этим возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем», - уточнил Познер.
Ранее сообщалось, что он вернется с новым проектом. Также сообщалось о возвращении шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым.