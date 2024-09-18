НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 сентября 2024, 18:20
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«Если покажут фильм, я появлюсь»: Владимир Познер уточнил условие возвращения на «Первый канал»

Владимир Познер появится на «Первом канале», если покажут его фильм о Турции.
«Если покажут фильм, я появлюсь»: Владимир Познер уточнил условие возвращения на «Первый канал»

© Starface.ru

90-летний ведущий Владимир Познер уточнил формат «возвращения» на «Первый канал». Как выяснилось, журналист появится, если покажут его фильм о Турции.

Подробности узнала Lenta.Ru.

Информацию о возвращении на российское ТВ Познер назвал «и правдой, и неправдой». По словам ведущего, полтора года назад он предложил «Первому каналу» документальный фильм о Турции – он называется «Турецкая тетрадь».

Картину сдали каналу совсем недавно: Познеру известно, что его «вроде бы, собираются показывать». Пока окончательного подтверждения нет, отрицательного ответа тоже.

«Сказать, что я этим возвращаюсь на Первый канал — это некоторое преувеличение. Но если они покажут этот фильм, значит, я появлюсь на нем», - уточнил Познер.

Ранее сообщалось, что он вернется с новым проектом. Также сообщалось о возвращении шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Lenta.Ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Владимир Познер
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