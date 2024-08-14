Врачи не отпускают домой: Лиза Арзамасова вышла на связь после родов

29-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала о самочувствии после вторых родов. Знаменитость вышла на связь из медучреждения.

В августе 2024 года Лиза стала мамой во второй раз. Она родила дочь по имени Лея. Илья Авербух уточнял, что жену и младенца выпишут через 5 дней после родов. Однако в назначенный день выписка не состоялась. Существует вероятность, что врачи не отпускают актрису домой. Выйдя на связь, Лиза подтвердила, что все еще находится в роддоме.

В первую очередь, артистка поспешила успокоить поклонников, заявив, что и с ней, и с малышкой «все замечательно». Она отметила, что медицинский персонал окружил их забой и вниманием.

«Все идет своим чередом. Нас здесь любят и лелеют. Чувствуем себя как дома! Я даже не могу пересчитать, сколько людей заботились обо мне и малышке. Низкий им всем поклон», — высказалась Лиза.

Ранее Илья Авербух рассказал, как чувствует себя Арзамасова после родов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что участники «Дома-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес впервые стали родителями.