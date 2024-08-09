«Бесконечно счастлив!»: Илья Авербух рассказал, как чувствует себя Арзамасова после родов

8 августа в семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой случилось радостное событие. 29-летняя актриса стала мамой во второй раз: на свет появилась девочка, которой дали редкое имя Лия. Фигурист рассказал, как сейчас себя чувствует его супруга.

Звезда «Папиных дочек» родила девочку в одной из клиник Москвы. Авербух отметил, что все прошло хорошо — мать и дочь чувствуют себя отлично.

«Бесконечно счастлив!», — отметил в беседе со StarHit спортсмен.

Девочка появилась на свет весом 3 300 граммов и ростом 52 сантиметра.

Продюсер ледовых шоу поблагодарил медиков, которые принимали роды у Лизы. Процесс прошел хорошо и спокойно, отметил Авербух.

Первой женой Авербуха была фигуристка Ирина Лобачева, которая подарила спортсмену сына Мартина. В 2007 году супруги развелись. Летом 2020 года в СМИ появилась информация об отношениях продюсера ледовых шоу с Арзамасовой, на которой он женился в декабре того же года. В 2021 году у них появился на свет сын Лев.

Изначально общественность скептически отнеслась к браку знаменитостей — Елизавета младше Ильи на 22 года. Но, несмотря на разницу в возрасте, им удалось построить счастливый и крепкий союз.

Ранее Арзамасова рассказывала, что быстро вернется к работе после вторых родов.