Участники «Дома-2» Роман Капкалы и Татьяна Мусульбес впервые стали родителями. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней экс-участники телепроекта «Дом-2» Роман Капкалы и Татьяна Мусульбес не выходили на связь с подписчиками. В соцсетях начали подозревать, что у супругов родился ребенок. До этого они активно рассказывали о ходе беременности.

В итоге Роман Капкалы 13 августа выложил снимки с новорожденным ребенком. Ни пол, ни имя супруги пока не раскрывают.

«Ты с нами — 09.08.2024», — подписал кадры отец.

В комментариях пару поздравила Ксения Бородина, которая когда-то работала телеведущей проекта. Напомним, Роман Капкалы в 2023 году развелся с Мариной Африкантовой, вместе они были на протяжении шести лет. Девушка узнала об изменах возлюбленного и не смогла его простить.

Ранее мы писали о том, что футболист Андрей Аршавин спровоцировал разговоры о беременности возлюбленной.