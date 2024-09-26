Врачи настаивают на госпитализации: у 84-летней мамы Агутина ухудшилось состояние

У 84-летней мамы Леонида Агутина ухудшилось состояние из-за панкреатита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у мамы Леонида произошло обострение панкреатита, из-за которого ей несколько раз вызывали скорую помощь. Врачи настаивают на госпитализации, но она отказывается. Мама Агутина боится, что из-за болезни Паркинсона в больнице ей станет хуже.

Как утверждает Mash, семья помогает ей справиться с приступами панкреатита в домашних условиях.

На данный момент Агутин не комментировал новости о состоянии матери.

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