«Он не торопился сам»: Анжелика Варум о желании Леонида Агутина выдать дочь замуж

Певица Анжелика Варум впервые за долгое время вышла в свет вместе с мужем, музыкантом Леонидом Агутиным. Пара прилетела на конкурс «Новая волна» в Сочи и не скрывала нежных чувств к друг другу.

При этом 55-летняя исполнительница хита «Зимняя вишня» призналась, что в свое время Агутин не спешил сделать ей предложение руки и сердца. Так она ответила журналистам на слухи о том, что Леонид торопится выдать замуж проживающую в США 25-летнюю дочь Елизавету-Марию.

«Надо спросить у супруга, куда он торопит ребенка. Он не торопился сам», - с улыбкой сказала Варум Telegram-каналу «Звездач».

Известно, что дочь музыкантов полтора года встречается с 21-летним американским продюсером Джоном Самуэлем.

Ранее Николай Агутин раскрыл, что его внучка выходит замуж за иностранца. У Елизаветы был не один серьезный роман, однако далеко не все избранники звездной наследницы устраивали ее отца. Позже сам Леонид Агутин заявил, что о предложении руки и сердца ничего не слышал. Но, несмотря на это, исполнитель хита «На сиреневой луне» признался, что был бы рад, если бы его дочь наконец-то вышла замуж.