Опубликовано 25 сентября 2024, 20:361 мин.
Состояние 74-летнего актера Бориса Щербакова ухудшилось после новости о смерти Романа Мадянова
Борис Щербаков сообщил об ухудшении состояния после новости о смерти Мадянова.
© Starface.ru
74-летний актер Борис Щербаков сообщил об ухудшении самочувствия на фоне новостей о смерти коллеги – 62-летнего Романа Мадянова. Сообщение об уходе друга подкосило здоровье народного артиста РФ.
Об этом узнал Super.ru.
Щербаков сообщил, что плохо себя чувствует, а после сообщений о Мадянове состояние ухудшилось.
Также он поделился воспоминаниями об актере и назвал коллегу «грандиозным артистом», а его смерть – «колоссальнейшей потерей».
Щербаков отметил, что актер в последнее время работал только в кино.
«И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», - заключил актер.
Ранее Щербакова госпитализировали с сердечным приступом. Его собирались выписать 12 сентября.