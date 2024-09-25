Состояние 74-летнего актера Бориса Щербакова ухудшилось после новости о смерти Романа Мадянова

74-летний актер Борис Щербаков сообщил об ухудшении самочувствия на фоне новостей о смерти коллеги – 62-летнего Романа Мадянова. Сообщение об уходе друга подкосило здоровье народного артиста РФ.

Об этом узнал Super.ru.

Щербаков сообщил, что плохо себя чувствует, а после сообщений о Мадянове состояние ухудшилось.

Также он поделился воспоминаниями об актере и назвал коллегу «грандиозным артистом», а его смерть – «колоссальнейшей потерей».

Щербаков отметил, что актер в последнее время работал только в кино.

«И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», - заключил актер.

Ранее Щербакова госпитализировали с сердечным приступом. Его собирались выписать 12 сентября.