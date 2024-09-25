НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 сентября 2024, 20:36
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Состояние 74-летнего актера Бориса Щербакова ухудшилось после новости о смерти Романа Мадянова

Борис Щербаков сообщил об ухудшении состояния после новости о смерти Мадянова.
Состояние 74-летнего актера Бориса Щербакова ухудшилось после новости о смерти Романа Мадянова

© Starface.ru

74-летний актер Борис Щербаков сообщил об ухудшении самочувствия на фоне новостей о смерти коллеги – 62-летнего Романа Мадянова. Сообщение об уходе друга подкосило здоровье народного артиста РФ.

Об этом узнал Super.ru.

Щербаков сообщил, что плохо себя чувствует, а после сообщений о Мадянове состояние ухудшилось.

Также он поделился воспоминаниями об актере и назвал коллегу «грандиозным артистом», а его смерть – «колоссальнейшей потерей».

Щербаков отметил, что актер в последнее время работал только в кино.

«И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», - заключил актер.

Ранее Щербакова госпитализировали с сердечным приступом. Его собирались выписать 12 сентября.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Super.ru
Автор:Лилия Караева
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