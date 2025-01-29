Врачи настаивали на операции: Самойлова раскрыла врожденную болезнь сына

Модель Оксана Самойлова рассказала, что у сына прошла врожденная болезнь. Самойлова впервые рассказала о диагнозе Давида в Telegram-канале.

По словам знаменитости, при рождении у мальчика выявили непроходимость слезных каналов. Модель консультировалась с врачами, мнение которых разделилось. Если в России настаивали на операции, то в США говорили, что со временем все пройдет само.

Звездная мама решила делать сыну массажи, и к 1,5 годам один глаз прошел. В 3-летнем возрасте модель вновь обратилась к медикам, но те по-прежнему настаивали на операции. Оксана решила, что согласится на хирургическое вмешательство, если глаз не пойдет на улучшение.

«И к четырем годам все прошло само собой! Реально по мере роста ребенка слезные каналы становятся шире, и все проходит! Сейчас даже намека на эту проблему нет. Это наш опыт, может, бывает и по-другому, может, есть случаи, когда реально без хирургического вмешательства не обойтись», — резюмировала знаменитость.

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