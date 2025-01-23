Жена Джигана Оксана Самойлова предложила дочерям поехать в детдом: «Вы знаете, что потом выдают квартиру?»

Блогерша Оксана Самойлова предложила младшим дочерям отправиться в детдом. Она объяснила это тем, что к совершеннолетию девочки уже будут обеспечены квартирами.

В личном блоге жена рэпера Джигана показала видео разговора с детьми. Она обратилась к Лее и Майе и рассказала им о «плюсах» жизни в детдоме. Однако девочки оказались не в восторге от задумки матери и отказались в 17 лет даже на один год становиться сиротами.

«Вы знаете, что если в 17 лет ребенка отдать в детдом, то потом выдают квартиру? Пойдете в детдом? Ну почему вы не согласны?» - сказала Самойлова в ролике.

Лея объяснила свой отказ тем, что в 18 лет ей все равно придется работать, покупать мебель в эту новую квартиру, и это при том, что ей все равно, по ее мнению, не подарят большую недвижимость.

Напомним, что у Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей – три дочки и один сын. При этом супруги неоднократно заговаривали о рождении пятого наследника.

Ранее 36-летняя Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике.