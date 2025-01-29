Долго, дорого и болезненно: зататуированный сын Елены Яковлевой передумал менять образ

Денис Шальных, сын российской актрисы Елены Яковлевой, очень сильно выделяется на фоне окружающих. Тело 32-летнего мужчины практически полностью покрыто татуировками. При этом некоторые рисунки изображают известных маньяков. В какой-то момент Денис перестал принимать себя и даже заявил, что готов изменить внешность. Однако никаких шагов навстречу этому он не предпринял, передает Экспресс газета.

Сначала сын Яковлевой загорелся идеей свести татуировки с тела. Но не прошло и года, как он решил оставить ее. Процесс сведения татуировок оказался дорогим, долгим и болезненным.

Вместо того чтобы убрать рисунки с тела, Шальных ударился в бодибилдинг. Он нарастал еще большую мышечную массу в довесок перекрасил волосы в розовый цвет. Пока на этом его изменения в образе закончились.

Ранее 61-летний актер Александр Домогаров ответил на критику внешности. Он заявил, что набрал вес из-за старения.