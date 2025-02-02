Врачи делают все возможное: актера Василия Ливанова перевели в реанимацию

Госпитализированного с анемией 89-летнего актера Василия Ливанова перевели в реанимацию. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние звезды «Шерлока Холмса».

В прошлую пятницу народного артиста госпитализировали с анемией. Из-за обморочного состояния кинозвезду срочно перевели в реанимацию. У Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем из-за поражения тканей межпозвоночных дисков, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер сейчас прикован к постели и получает необходимое лечение. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Проблемы со здоровьем у актера начались еще в прошлом году. В конце лета 2024 года он жаловался на боли в сердце. А в январе нынешнего года Василий Ливанов вновь оказался в больнице, но уже с бактериальной инфекцией, устойчивой к антибиотикам. Информацию о госпитализации артиста подтвердила его супруга.

Ранее Юрий Назаров рассказал, что Ливанов поступил в театральный институт «по блату».