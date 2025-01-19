Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось: известен новый диагноз

Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи диагностировали 89-летнему актеру бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотиком. Такую проблему специалисты выявили у Василия Борисовича после того, как он перенес кому и операции по удалению тромба.

Ухудшение здоровья могло быть связано с тем, что он на протяжении долгого времени принимает большое количество лекарств, из-за чего у его организма выработался иммунитет.

Теперь медики заняты тем, чтобы подобрать подходящий антибиотик, который поможет ему справиться с инфекцией. Источник сообщает, что Ливанов на данный момент находится дома.

Напомним, что в конце лета прошлого года актер жаловался на проблемы с сердцем и сосудами, после чего в СМИ появилась информация про его госпитализацию с инсультом. Сообщалось, что тогда Ливанов жаловался на слабость в теле, одышку, нарушение речи и боли в прооперированных местах. Также отмечалось, что артисту в 2024-м трижды была нужна экстренная помощь врачей.

Раннее мы писали о том, что в августе Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева получила травму и напугала дочь.