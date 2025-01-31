«Васю по блату привели»: Назаров рассказал об учебе Ливанова в театральном

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что Василия Ливанова взяли в театральный институт «по блату». Знаменитость в YouTube-шоу «PRO Жизнь с Юлией Ягафаровой» вспомнил о годах в Щукинском училище.

Назаров поделился, что шесть лет учился в институте и был знаком с Василием Ливановым, который тоже пришел поступать. Звезда отметил, что актер попал туда без вступительных экзаменов, а по знакомству.

«Приехал в Москву в институт, познакомился с Васей Ливановым. А уж Васю по блату привели. Потому что во МХАТе был его папа Борис Николаевич. Актер экстра-класса. Актерище. Он пришел в Щукинское и попросил, чтобы взяли его охламона», — рассказал народный артист.

Юрий Владимирович отметил, что Ливанов много трудился. Но строгая женщина-преподаватель сказала ему, что «артиста из вас не получится». Молодого человека это не смутило, он продолжал постигать азы актерского мастерства. Назаров отметил, каким успешным стал Василий.

«Он действительно пахал и многого добился. Даже английская королева это отметила», — цитирует звезду «Жизнь».

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