Врачи борются за жизнь артиста: у Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

У госпитализированного Василия Ливанова остановилось сердце во время операции.

89-летнему артисту врачи поставили предварительный диагноз в виде инсульта, после чего ему понадобилась экстренное хирургическое вмешательство для удаления тромба, угрожающего жизни. Затем врачи сообщили о его состоянии и заявили, что жизни ничего не угрожает. Однако позже выяснилось, что у народного артиста РФ во время операции останавливалось сердце. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Сейчас врачи борются за жизнь артиста, потому что оценивают состояние Ливанова как тяжелое. Он находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского под ИВЛ.

Напомним, что ухудшение состояния здоровья Василий Борисович почувствовал 30 сентября вечером. Дома у звезды закружилась голова, и в какой-то момент его семье показалось, что он теряет сознание. Также Ливанов пожаловался тогда на слабость, отдышку и нарушение речи. Родственники вызвали скорую помощь: из квартиры в центре Москвы его оперативно доставили в НИИ им. Склифосовского. Там медики провели полную диагностику и поставили диагноз.

Ранее мы писали о том, что близкий друг Василия Ливанова рассказал, как актер перенес удаление тромба.

Также сообщалось, что в НИИ им. Склифосовского сообщили о состоянии актера Василия Ливанова.