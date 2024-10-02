«Он в сознании»: близкий друг Василия Ливанова рассказал, как актер перенес удаление тромба

Народный артист РСФСР Василий Ливанов пришел в себя после экстренной операции по удалению тромба. Об этом сообщил поэт-песенник Юрий Энтин.

«Василий Борисович сейчас чувствует себя хорошо и идет на поправку. Он пока находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает», - сказал он в беседе с Абзацем.

Как подчеркнул Энтин, о выписке из больницы пока речь не идет, так как актер нуждается в круглосуточном медицинском наблюдении.

«Но он в сознании, разговаривает и даже шутит», –заверил поэт.

Напомним, недомогание 89-летний Ливанов почувствовал вечером 30 сентября. Сначала медики заподозрили инсульт, однако диагноз не подтвердился. Актер находится в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ранее сообщалось, что у Ливанова перед госпитализацией стала внезапно пропадать речь.