В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии актера Василия Ливанова

В НИИ им. Склифосовского заявили, что актер Ливанов остается в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

1 октября СМИ сообщили о госпитализации 89-летнего актера Василия Ливанова c инсультом. Как объяснили врачи НИИ им. Склифосовского, где сейчас находится Ливанов, его состояние по-прежнему тяжелое.

«Реанимация неврологии. Состояние тяжелое», — рассказали врачи.

Напомним, Василий Ливанов стал известен благодаря роли Шерлока Холмса в одноименном киносериале, выпускавшемся в СССР. Ливанов также был сценаристом. Так, он написал сценарий к мультфильмам «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». Кроме того, Василий Ливанов занимался озвучкой — его голосом разговаривает Карлсон, Крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».

Ранее мы писали о том, что близкий друг Василия Ливанова рассказал, как актер перенес удаление тромба.