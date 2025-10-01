Врачам удалось стабилизировать состояние 72-летней матери певца Сергея Жукова

Врачам удалось стабилизировать состояние 72-летней матери Сергея Жукова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с журналистами Лилия Жукова отметила, что идет на поправку. Пенсионерка общается с детьми и внуками по телефону. В скором времени ее выпишут.

По информации источника, маме Жукова диагностировали вертебро-базилярную недостаточность — нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга. Певец сам привез родственницу в больницу, когда ей стало плохо.

Сам артист не выходил на связь после госпитализации матери.

Ранее мы писали, что 3-летний сын блогерши Лерчек перенес операцию после травмы легких. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Виктора Сухорукова госпитализировали в Москве с болью и першением в груди.