Актера Виктора Сухорукова госпитализировали в Москве с болью и першением в груди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, врачи опасались инфаркта: якобы еще весной у актера диагностировали тяжелый атеросклероз коронарных артерий. Однако диагноз не подтвердился: у Сухорукова оказалась стенокардия. После обследования и новых рекомендаций его отпустили домой.

По словам Виктора, он находится в хорошем настроении и готовится выйти на сцену: «Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один».

