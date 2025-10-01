3-летний сын Лерчек перенес операцию: что случилось

3-летний сын Лерчек (Валерии Чекалиной) перенес операцию после травмы легких. На ребенка упал стол. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, сын Артема и Валерии Чекалиных играл с братом дома и уронил на себя стол в конце сентября 2025 года. От удара у малыша повредились легкие, образовался пневмоторакс.

Родители экстренно повезли сына в больницу. Лерчек получила разрешение выйти из-под домашнего ареста, а сотрудники ДПС помогли миновать пробку на Новорижском шоссе.

Отмечается, что ребенку успешно провели операцию и поставили дренаж легких, который удалили через два дня. Сейчас жизнь мальчика вне опасности. Пока, как сообщает источник, он остается в больнице.

Адвокат блогерши в беседе с 360.ru подтвердил новость об операции.

«Здесь бытовая травма. Играл с братом и уронил на себя стол», — заявил Константин Третьяков.

Ранее адвокаты рассказали, что Лерчек диагностировали неврому Мортона и нужна операция. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Виктора Сухорукова госпитализировали в Москве с болью и першением в груди.