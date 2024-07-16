Врачам из клиники Тимура Хайдарова продлили домашний арест из-за смерти Гаврилова

Врачам из клиники Тимура Хайдарова продлили домашний арест из-за смерти Петра Гаврилова. Об этом сообщает Kp.ru.

Зимой 2024 года стало известно о смерти Петра Гаврилова. Продюсер скончался после операции по уменьшению желудка в клинике Хайдарова. В мае были задержаны врачи, которые проводили операцию. Замоскворецкий суд отправил их под домашний арест на два месяца. По данным источника, 15 июля суд продлил меру пресечения до 28 августа.

Напомним, что изначально врачи проходили по делу как свидетели. Однако следователи обнаружили их переписку с Хайдаровым, в которой обсуждались правки посмертного диагноза Гаврилова.

Ранее жена Тимура Хайдарова заявила, что его клиника возобновляет деятельность. Подробности читайте в этой новости.

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