57-летняя Екатерина Андреева показала внешность без макияжа и фильтров

57-летняя артистка опубликовала ролик, в котором запечатлела себя в темном гидрокостюме черного цвета и спасательном жилете, предназначенном для сап-серфинга. При этом на видео можно заметить, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Фанаты поделились мнением о внешнем виде телеведущей в комментариях под публикацией. «Невероятная Екатерина», «Красавица», «Екатерина, вы прекрасны», «Вечно красивая», - писали они.

Ранее Екатерина Андреева призналась, что несколько казино включили ее в черные списки. Она отметила, что это связано с тем, что она постоянно выигрывает.

Также Андреева высказалась об уходе с Первого канала.