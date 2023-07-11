Впервые увидит маму в этом году: Орбакайте специально приехала в Латвию ради встречи с Пугачевой
Кристина Орбакайте приехала в Латвию, где впервые встретится с матерью в этом году.
Источник: Starface.ru
52-летняя певица Кристина Орбакайте этим летом путешествует по странам Европы: была во Франции, Италии, Монако. Теперь артистка приземлилась в Латвии, куда должна приехать мать Алла Пугачева. Это означает, что они впервые встретятся в этом году.
Узнать местоположение Орбакайте было нетрудно: певица опубликовала видео, снятое на пляже в Юрмале. На кадрах она едет на велосипеде по дорожке. На видео стоит геолокация, указывалось, что это Юрмала.
Удалось ли семье воссоединиться, неизвестно. Но ясно одно – Орбакайте и Пугачева договорились встретиться в Латвии.
Недавно экс-работники Примадонны сообщили, что артистка арендовала там дом со скидкой. Пугачева с двойняшками планировала отправиться туда с началом каникул у детей.
Певица останется в Латвии до второй половины августа. В Израиле сейчас очень жарко – артистке не подходит этот климат с учетом ее болезней. В Юрмале прохладнее и мягче.
Ранее врач назвал Юрмалу идеальным местом, чтобы болезни Пугачевой не прогрессировали.
О том, что певице «тяжеловато» в израильском климате, говорила также бывшая домработница Люся. О наличии у Пугачевой собственности в Латвии ей неизвестно.