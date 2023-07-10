«Люди говорят»: домработница сообщила о тяжелом состоянии Аллы Пугачевой

Певице Алле Пугачевой «тяжеловато» в израильском климате. Об этом рассказала бывшая домработница Пугачевой и артиста Филиппа Киркорова Люся.

В разговоре с сайтом aif.ru женщина сообщила: «Израильский климат, конечно, совсем не ее».

На уточняющий вопрос, тяжело ли там Примадонне, она сказала: «Люди говорят, что тяжеловато».

Как известно, Пугачева должна отправиться в Латвию. Ее экс-работница рассказала, что певица живет там «не за бесплатно». О наличии собственности в Латвии ей неизвестно.

На вопрос, летает ли Пугачева самолетом, Люся сообщила, что певица их «никогда не любила, боялась». Она возмутилась тем, что о Пугачевой в России, «кроме помоек», никто не вспоминает. Бывшая работница осудила все обвинения в адрес певицы по поводу предательства и напомнила, что артистка зарабатывала деньги в России честным путем.

Попутно Люся рассказала, как дела у бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова. По словам собеседницы, у него «все нормально»: Киркоров «работает» и «красуется».

Ранее врач Пугачевой проанализировал медкарту певицы и назвал идеальное место для жизни с учетом всех болезней звезды.