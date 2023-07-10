«Про Израиль лучше забыть»: врач назвал Пугачевой идеальное место для жизни с учетом ее болезней

Врач изучил медицинскую карту певицы Аллы Пугачевой. У артистки нашли атеросклероз сосудов, сахарный диабет, гормональные и метаболические нарушения, проблемы с эндокринной системой. С таким «букетом» болезней Примадонне следует навсегда покинуть Израиль, заявил врач и рассказал, где наиболее подходящий климат с учетом ее болезней.

По словам специалиста, жаркий Израиль противопоказан Пугачевой. Для людей с проблемами сердца, как в случае с певицей, рекомендованы страны, где нет колебаний влажности, ветра и температуры воздуха.

В Израиле артистке можно находиться, но только в сентябре, октябре, апреле и начале мая. Остальное время будут жара и ветер, что негативно отражается на самочувствии.

«Пугачевой про Израиль лучше забыть… Юрмала – идеальное место для того, чтобы болезни 74-летней певицы не прогрессировали», - сказал врач изданию Дни.ру, отметив, что Пугачевой подходит климат Балтики – он мягкий и слегка прохладный.

Ранее стало известно, что с началом каникул у детей Пугачева покинет Израиль и отправится в Латвию. Информацией поделились неназванные экс-сотрудники певицы. По их сведениям, Примадонна арендовала в Латвии дом со скидкой. Она остановится неподалеку от своей подруги, артистки Лаймы Вайкуле.