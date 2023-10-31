Возвращение актера Дмитрия Назарова из Франции в Россию не прошло успешно

Возвращение актера Дмитрия Назарова в Россию не прошло успешно. Об этом сообщает портал «Абзац».

Звезда «Кухни» уже давно не проживает на территории РФ. Вместе с супругой он уволился из столичного театра и переехал во Францию. После своего отъезда Дмитрий стал критиковать россиян и выкладывать в соцсети посты с осуждением. Несмотря на это, 25 октября 2023 года Назаров должен был прилететь в Смоленск с концертной программой. Однако, по данным источника, выступление артиста отменили.

Узнав о возможном приезде Дмитрия, активисты взволновались. Вот почему музыкальной школе пришлось заменить программу. На сайте учреждения оперативно заменили афишу. Новой приглашенной гостьей стала актриса Евгения Добровольская.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова после обращения активистов. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 26-летняя Даная Пригожина тратит все деньги на лечение после микроинсульта.