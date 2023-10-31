«Чувствую себя овощем»: перенесшая инсульт дочь Пригожина столкнулась с новыми проблемами

26-летняя Даная Пригожина тратит все деньги на лечение после микроинсульта. Об этом сообщает издание StarHit.

В личном блоге Даная пожаловалась на проблемы со здоровьем. Как выяснилось, 26-летняя девушка перенесла микроинсульт. По словам Пригожиной, «удары не прошли бесследно»: у нее до сих пор не восстановилась мимика лица. Дочке Иосифа Пригожина назначили МРТ и уколы. В беседе с журналистами девушка пожаловалась на дороговизну лечения. Чтобы его оплатить, она отдает «все свои сбережения».

«Отвратительно. Чувствую себя овощем. Работать не могу. У меня полностью все встало. Все довольно тяжело», — высказалась Даная.

По словам Пригожиной, она перенесла микроинсульт во сне. Вот почему девушка не сразу поняла, что с ней что-то не так. Сперва она почувствовала онемение в области щеки, затем у нее начала меняться мимика лица. Даная считает, что недуг возник на фоне постоянного стресса. Кроме того, 7 лет назад наследница Иосифа попала в аварию, которая не прошла бесследно.

Ранее пропавшая дочь Пригожина рассказала о перенесенном инсульте. Подробности смотрите в этой статье.