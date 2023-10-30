Mash: Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова после обращения активистов

Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова после обращения активистов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, общественники требуют запретить артисту все выступления и принудить его к общественным работам. Напомним, что после отъезда из страны звезда «Кухни» стал критиковать россиян. Несмотря на это, у Назарова были запланированы выступления в РФ. Дмитрий должен был появиться в Смоленске с известной постановкой, однако мероприятие отменили. Активисты обратились в прокуратуру и потребовали, чтобы актера наказали по закону за его высказывания.

На данный момент ни Назаров, ни его официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

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