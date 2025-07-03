Возросшая популярность требует перемен: что Надежда Кадышева готовит для молодой аудитории

В команде Надежды Кадышевой готовятся перемены и новые правила работы. Об этом сообщает Kp.ru.

Карьера Надежды вышла на новый уровень после того, как ее песни стали трендами в Сети. В связи с возросшей популярностью артистка готовит перемены в своей работе. В первую очередь, были обновлены концертные костюмы как Кадышевой, так и ее коллектива.

Во-вторых, в команде ансамбля «Золотое кольцо» расширили состав и добавили молодых танцоров.

В-третьих, Надежда наняла новых менеджеров, которые отслеживают коммерческие предложения.

В-четвертых, для молодой аудитории Кадышева готовит мерч, стримы с концертов и активность в соцсетях.

При этом, как утверждает источник, певица сохранила свое главное правило — не выступать под фонограмму.

Ранее Надежда Бабкина вступилась за Надежду Кадышеву фразой «песен-однодневок хватает». Певица рада за молодое поколение, которое «разглядело красоту» народной музыки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что после воссоединения группа «Тату» готова выступать на корпоративах за 10 млн рублей.