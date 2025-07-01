«Вместо того, чтобы радоваться, они исходят желчью»: Надежда Бабкина заступилась за Надежду Кадышеву

Певица Надежда Бабкина заступилась за солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву, которая столкнулась с критикой из-за возросшей популярности. В беседе с «Общественной службой новостей» артистка заявила, что творчество коллеги «бессмертно», а «песен-однодневок нам и так хватает».

Надежда Бабкина уверена: нужно радоваться тому, что молодое поколение смогло «разглядеть красоту» народной музыки. Певица отметила, что в последнее время многие соскучились по искренним песням, каких много в репертуаре Надежды Кадышевой.

«Весь репертуар Надежды Кадышевой и коллектива „Золотое кольцо“ — это не просто песни, это фактически баллады, красивая музыка, которая не стареет. Молодежь, которой крайне тяжело угодить сегодня, сумела разглядеть эту красоту. И вместо того, чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью», — заявила Надежда Бабкина.

По мнению артистки, больше всего успеху Надежды Кадышевой завидуют те, кто менее востребован. Надежда Бабкина призналась, что очень рада за певицу, переживающую новую волну популярности, и заключила: «народное творчество бессмертно».

«Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было ее хитов, то вряд ли бы ее захотели в соцсети загружать. Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает», — подчеркнула артистка.

Недавно в защиту звезды «Золотого кольца» выступил и певец Антон Зацепин. Финалист «Фабрики звезд-4» отметил, что до людей «наконец дошло, что надо слушать», и резко ответил критикам Надежды Кадышевой: «Пусть завидуют молча».

Ранее Надежда Бабкина высказалась об уехавших из России артистах и похвалила Надежду Кадышеву: «Давайте вспоминать тех, кто здесь, у нас в стране».