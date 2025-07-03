Первый концерт уже скоро: раскрыты гонорар и райдер группы «Тату» после воссоединения

После воссоединения группа «Тату» готова выступать на корпоративах за 10 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснил SHOT, команда группы сейчас активно формирует гастрольный график и охотно принимает предложения на корпоративы. За 10 млн солистки исполнят хиты 2000-х: «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Не верь, не бойся, не проси», «30 минут» и другие. В райдере прописаны частная машина не старше трех лет, гримерка, визажист.

Первый концерт запланирован на 17 июля в Ялте. Стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей до 15. Как утверждает источник, до воссоединения выступление коллектива стоило 15 млн.

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