«Возраст убирается стрижкой и фотошопом»: Лолита Милявская сменила имидж после скандала
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Певица Лолита Милявская провела время в салоне и сменила имидж после скандала. Артистка рассказала об изменениях в соцсети.
В личном блоге Лолиты появилось видео, на котором она предстала в забавном ролике. Она перевоплотилась в «бабулечку» и попросила мастера заняться ее прической.
«Бабулю стригут все, и ты пострижешь», — заявила знаменитость.
В конце ролика она показала обновленный имидж. По мнению Лолиты, стрижка сделала ее моложе и привлекательнее.
«Виски у меня стриженые, а эту часть я могу заправлять за уши. Возраст убирается хорошей стрижкой и фотошопом», — высказалась Лолита.
Напомним, в конце 2023 года Милявская посетила вечеринку Насти Ивлеевой, после которой она столкнулась с отменой на ТВ. Из-за скандала Лолите пришлось уехать из РФ и отказаться от соцсетей.
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