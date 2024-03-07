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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 марта 2024, 09:49
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«Будет весело»: Лолита решила вернуться к работе, несмотря на бойкот

Певица Лолита анонсировала новую песню вопреки бойкоту из-за «голой» вечеринки.
«Будет весело»: Лолита решила вернуться к работе, несмотря на бойкот

© Starface.ru

Певица Лолита Милявская анонсировала новую песню, несмотря на объявленный ей бойкот из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. В личном блоге она призналась, что трек уже записан, и поклонников ждет еще и клип к нему.

После декабря 2023 года исполнительница хита «На Титанике» лишилась работы на телевидении, а затем столкнулась еще и с отменой концертов. Сначала срывались небольшие выступления артистки, но в феврале пострадал и ее большой юбилейный тур. Тем не менее, Лолита старается не унывать и все равно регулярно выходить на связь с поклонниками. Так, недавно она призналась фанатам, что вернулась к работе.

Прилетев в Москву после небольшого отпуска, Милявская вновь погрузилась в творчество. Она рассказала, что уже подготовила для аудитории новую композицию. Напомним, что еще в январе певица заявляла, что устала от шоу-бизнеса.

«Сейчас над клипом колдуем, не можем прийти к единому мнению. Но будет весело!» - заявила Лолита.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что общественники разрушили карьеру Лолиты.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Лолита Милявская
лолита
новости звезд
карьера
песня