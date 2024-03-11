Певец Филипп Киркоров прошел генетический тест и узнал о дальних предках. Артист поделился откровением в эфире шоу «Маска».

В новом выпуске шоу Регина Тодоренко перевоплотилась в богиню пресной воды из мифологии ацтеков. Также телеведущая заявила, что Киркоров напоминает ей бога света и огня. Филипп признался, что ему понравились слова Регины. Более того, он признался, что ацтеки являются его дальними предками. Артист прошел генетический тест, который установил родство Филиппа с представителями древнего народа. Услышав признание певца, многие коллеги решили над ним подшутить.

«Народный артист ацтекской республики Филипп Киркоров», — с иронией высказался Тимур Родригез.

Ранее сообщалось о том, что в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Подробности смотрите в этой новости.

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