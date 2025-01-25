«Возьму себе турка»: Ксения Бородина спровоцировала жениха на ревность

Ксения Бородина попыталась вызвать ревность у своего жениха.

Телеведущая вместе с Николаем Сердюковым отправилась в Турцию, чтобы отдохнуть и заняться подготовкой к свадьбе. Ксения продолжает делиться всеми моментами с путешествия в личном блоге.

На этот раз девушка запечатлела момент спора со своим возлюбленным: Ксения постаралась спровоцировать жениха на ревность. Телеведущая пошутила, что начнет заниматься изучением турецкого языка, а в качестве репетитора наймет мужчину-турка. Николай такую идею не одобрил.

Бородину развеселила реакция Сердюкова и то, насколько недовольным стало его лицо в момент услышанного. Однако девушка решила продолжить и заявила, что мечтает нанять турецкого актера Бурака Озчивита, чтобы тот научил ее родному языку.

«Вы бы видели эти глаза! Ты же все равно ко мне не ревнуешь. Возьму себе турка. Бурака Озчивита», — посмеялась телеведущая в социальных сетях.

Кроме того, Ксения призналась, что уже пыталась выучить турецкий язык, но безуспешно. По словам Бородиной, навыки в изучении языка теряются с возрастом.

Напомним, что в прошлом году Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца Ксении Бородиной во время частной экскурсии по ночному Эрмитажу. Сердюков заявлял, что торжество они планируют устроить летом 2025-го.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина заявила, что улетела в Турцию для выбора свадебного платья.

Также сообщалось, что Ксения Бородина задумалась о выборе имени для будущего сына.