Ксения Бородина задумалась о выборе имени для будущего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Ксения Бородина и Николай Сердюков уже рассказывали о планах родить ребенка. Возлюбленные на одном из мероприятий вместе порассуждали о том, как будут звать их будущего сына.

«Несколько вариантов. Но это будет русское имя абсолютно точно. Не древнее», — рассказала Бородина.

При этом телеведущая отметила, что планирует в 2025 году сыграть свадьбу с Сердюковым. Пара пока не раскрывает когда и где пройдет торжество, но точно на территории России.

«Мы еще думаем», — добавила ведущая.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на проекте «Последний герой». После шоу у возлюбленных начались отношения.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина с женихом вновь уехала из Москвы.