Ксения Бородина задумалась о выборе имени для будущего сына
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Ксения Бородина задумалась о выборе имени для будущего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
Ксения Бородина и Николай Сердюков уже рассказывали о планах родить ребенка. Возлюбленные на одном из мероприятий вместе порассуждали о том, как будут звать их будущего сына.
«Несколько вариантов. Но это будет русское имя абсолютно точно. Не древнее», — рассказала Бородина.
При этом телеведущая отметила, что планирует в 2025 году сыграть свадьбу с Сердюковым. Пара пока не раскрывает когда и где пройдет торжество, но точно на территории России.
«Мы еще думаем», — добавила ведущая.
Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на проекте «Последний герой». После шоу у возлюбленных начались отношения.
Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина с женихом вновь уехала из Москвы.