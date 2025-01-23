Ксения Бородина заявила, что улетела в Турцию для выбора свадебного платья. Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Бородина и Николай Сердюков на несколько дней улетели в Стамбул. Сначала пара не рассказывала, зачем они отравились в Турцию, но позже Сердюков показал кадры с возлюбленной из свадебного салона. Он признался, что Бородина уже выбрала платье.

«Истинная причина, почему мы прилетели в Турцию. Ксения в хорошем настроении! Мне платья не показывают, сказали на свадьбе увижу», — рассказал он.

При этом Сердюков задумался о том, стоит ли ему подобрать в Турции костюм для себя.

«Может и мне стоит здесь остановиться с выбором костюма? Турки знают в этом толк!» — заявил он.

Напомним, о планах сыграть свадьбу Бородина и Сердюков рассказали еще в 2024 году. Ожидается, что торжество состоится в 2025 году.

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