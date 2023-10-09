«Возможность была, но…»: Максим Галкин* принципиально не хотел отдавать детей в американскую школу

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не хотел отдавать детей в американскую школу в Израиле после того, как узнал о количестве часов иврита в неделю. Об этом он рассказал подписчикам в микроблоге.

Напомним, у юмориста есть 10-летние сын и дочь, которых он воспитывает вместе с эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Звездная пара настолько сильно хотела завести детей, что даже решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.

По словам шоумена, после переезда в Израиль ему было важно, чтобы его наследники ходили в школу, где обучение ведется на иврите.

«У нас была возможность отправить их в американскую школу, прекрасная дипломатическая школа. Поверьте, мы могли себе это позволить. Но там иврит один час в день, а я хотел, чтобы Гарик и Лиза, как новоиспеченные израильтяне, говорили на иврите как на своем языке», – пояснил Галкин*.

Несмотря на политическую ситуацию в стране, юморист утверждает, что они с супругой пока не рассматривают возможность уехать из Израиля. Максим Галкин* добавил, что даже мог бы пойти на фронт, однако он не служил и решил помогать людям по-другому.

Ранее мы писали, что жена 54-летнего Иосифа Пригожина не выходит на связь из Израиля. Продюсер отметил, что, помимо супруги, в стране сейчас находятся многие его родственники, включая мать, племянников, сестер и братьев.

*признан иноагентом на территории РФ