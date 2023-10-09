Я бы пошел на фронт: Максим Галкин* опроверг слухи об отъезде из Израиля

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опроверг слухи об отъезде его семьи из Израиля, об этом сообщает StarHit.

Юморист выпустил в своем блоге семиминутное видео, в котором он объяснил, почему они с Пугачевой останутся жить в Израиле, несмотря на эскалацию конфликта.

«Сегодня у нас понедельник, сейчас в Израиле относительно затишье в том районе, где живем мы. До этого выли сирены. Записываю это видео, чтобы разъяснить, опровергнуть какие-то слухи. Для меня это важно», — объяснил он.

По словам Галкина*, он уехал из России не потому, что чего-то боялся. Наоборот, юморист чувствовал себя в безопасности.

«Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Почему мы уехали — объяснять не буду, умные знают. Израиль был нашим осознанным выбором. Мы уже много лет граждане европейского союза, можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных стран», — рассказал он.

Максим Галкин* заявил, что не жалеет о выборе нового места жительства. Он поддержал армию Израиля и рассказал, что намеренно отвел детей учиться в школу с углубленным ивритом.

«Сегодня в эти трудные и горестные для Израиля дни мы не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ. Мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации. Те, кто спрашивают, почему я не на фронте, а здесь. Я бы пошел туда, но не служил. Я могу помочь по-другому — буду сдавать кровь, буду помогать», — рассказал юморист.

По словам Галкина*, он гордится тем, что они израильтянин. Муж Пугачевой надеется на то, что придет время, когда он будет гордиться тем, что он россиянин.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Собчак назвала Израиль своей второй Родиной.

*признан иноагентом на территории РФ.