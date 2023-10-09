Не выходят на связь вторые сутки: родственники Пригожина пропали в Израиле

54-летний продюсер Иосиф Пригожин не может связаться с живущей в Израиле семьей. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Израиле обострилась политическая ситуация, и это заставило Пригожина встревожиться. Дело в том, что уже несколько лет его семья проживает в стране, в которой сейчас идут бои. В беседе с журналистами Иосиф поделился беспокойством: родственники уже вторые сутки не выходят на связь.

«У меня там мама, племянники, сестры, братья. И сейчас кто-то в бомбоубежищах, кто-то в подвале ночевал. Информацию о происходящем я получаю от родственников, если до них дозваниваюсь», — высказался продюсер.

По словам Иосифа, ему удалось связаться с мамой. Как выяснилось, его родительница жива и здорова: она находится дома. До других родственников Пригожин так и не смог дозвониться.

Как выяснилось, на днях продюсер собирался лететь в Израиль. Однако теперь ему придется повременить с поездкой.

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