«Возможно, это любовь»: Олег Майами страстно поцеловал Бузову после слухов о романе

Олег Майами страстно поцеловал 38-летнюю Ольгу Бузову на сцене во время шоу. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялся концерт Ольги Бузовой в честь 8-летия сольной карьеры. Во время шоу она выступила с песней «Такси» с Олегом Майами. Артисты сняли романтический клип, после которого их заподозрили в романе. В конце выступления Олег вновь спровоцировал обсуждения, страстно поцеловав Бузову. В распоряжение источника попало видео поцелуя, на котором заметно смущение Ольги. Она попыталась закрыть лицо рукой, а потом обняла Олега.

Отметим, что артисты не комментируют слухи о романе, интригуя публику.

«Сегодня мы впервые даже не исполним песню, а расскажем нашу историю. Возможно, это все-таки любовь», — высказалась Бузова перед выступлением.

Ранее мама 38-летней Ольги Бузовой заявила, что певица может родить от Павла Дурова. Подробности читайте в этой новости.

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