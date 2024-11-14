«Младше меня на 36 лет»: Ирина Безрукова прилюдно поцеловала молодого актера

59-летняя актриса Ирина Безрукова публично поцеловала 23-летнего коллегу. Правда, не из-за романтических чувств, а из-за работы. Взаимодействие с Дмитрием Воркуновым прописано в сценарии спектакля Вероники Вигг «Без вины виноватые».

Ирина призналась, что изначально не думала о поцелуях с молодым коллегой, ведь их разница в возрасте составляет 36 лет. Причем в оригинальной пьесе поцелуй не был прописан, но в постановку его добавили.

«Когда я репетировала эту роль, то даже предположить не могла, что мне придется на протяжении многих репетиций — а они длились три месяца — целовать артиста, который младше меня на 36 лет. Он только поступил в труппу нашего театра и сразу получил главную роль Григория Незнамова», - рассказала актриса Kp.ru.

Безрукова подчеркнула — действия молодого коллеги были деликатными, и он не проявлял «странных эмоций».

Отметим, что по сценарию героиня Ирины целует своего партнера, когда у него случается нервный срыв. Актриса в этом видит вполне обычную ситуацию, ведь, как она считает, многие люди в такие минуты предпочитают без выяснения обстоятельств просто заключать человека в объятия.

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