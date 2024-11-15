Не от Майами и не от Давы: мама Бузовой рассказала, от кого родит ее дочь

Мама 38-летней Ольги Бузовой заявила, что певица может родить от Павла Дурова. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялся концерт Ольги Бузовой в честь 8-летия сольной карьеры. Мероприятие посетили не только коллеги певицы, но и ее семья. Выйдя к журналистам, Бузова заявила о готовности стать мамой в 2025 году. Слова артистки подтвердила и ее мама. Ирина Александровна считает, что дочь могла бы родить от Павла Дурова.

В 2024 году бизнесмен признался, что стал донором биоматериала и имеет 100 детей по всему миру. По мнению Ирины Александровны, Дуров является подходящим кандидатом для дочки.

Также источник утверждает, что певица уже определилась с местом, в котором будет рожать. Ольга отправится в Лапино, где многие знаменитости стали родителями.

Напомним, у Бузовой был продолжительный роман с Давидом Манукяном, который закончился скандальным расставанием. Певица обвинила коллегу в насилии и изменах. На сегодняшний день Ольгу подозревают в связи с Олегом Майами.

Ранее Олег Майами приехал с букетом на концерт Ольги Бузовой после слухов о романе. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».