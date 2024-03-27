Возлюбленная Селиванова обвинила экс-супруга в неуплате алиментов

Возлюбленная актера Владимира Селиванова заявила, что экс-супруг не платит алименты. Александра Калмыкова поделилась откровением в соцсети.

Александра рассказала о тяжелом разводе с экс-избранником. Как выяснилось, после расставания мужчина потерял интерес к детям: он не платит алименты и редко с ними общается. По словам Александры, его последний звонок наследникам был в середине января.

«Алименты ни за один месяц не заплатил. Он даже не знает, чем дети увлекаются, на какие занятия ходят. Возможно, теперь знает, если читает мой блог», — высказалась блогерша.

Напомним, что сейчас Калмыкова обрела счастье с Селивановым. Совсем недавно пара тайно расписалась. Также Александра и Владимир готовятся к рождению общего ребенка. У них будет мальчик.

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