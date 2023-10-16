«Хотелось бы поработать с чем-то ненормальным»: Владимир Селиванов о новом амплуа, музыке и «Звездах в Африке»
Актер «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о заработке в начале карьеры и новом романе .
© Личный архив Владимира Селиванова
Владимир Селиванов стал известен благодаря сериалу «Реальные пацаны». В 2010 году зрители впервые познакомились с историей простых парней из Перми. Проект стал настолько успешным, что спустя 13 лет он до сих пор появляется в эфире ТВ. В сериале Селиванов сыграл наивного, растерянного Вована и на долгие годы стал заложником данного образа. Владимиру потребовалось время для того, чтобы доказать: он — не актер одной роли. На сегодняшний день Селиванов снимается в различных проектах, успешно ведет блог и пишет музыку под псевдонимом Vavan.
В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» Владимир рассказал о попадании в «Реальные пацаны», творческом кризисе и романе с Александрой Калмыковой.
Владимир, Вы родились в Лысьве в семье, далёкой от творчества и искусства. Когда Вы решили стать актером? С чего начался Ваш путь?
Когда я заканчивал институт, на четвертом курсе появилось течение «Comedy Club». Тогда по всей стране открывались филиалы «Comedy». У нас в Перми два клана боролись за франшизу от «Comedy Club». Один клан – это команда КВН «Парма», а второй клан – тот, в котором я выступал. Мы были обречены на провал. Пришел день, когда к нам приехал администратор, один из квнщиков, чтобы посмотреть оба лагеря, выбрать, кому дать франшизу. Конечно, победили не мы, потому что у команды соперников был уже огромный опыт и бэкграунд. А я, как уже сказал, от КВН отошел. Мы с Мишей и с Антоном (Антон – из «Реальных пацанов», Миша — мой друг) организовали трио и ставили смешные миниатюры. Мы проиграли, но потом мне позвонил Антон Щукин – это ныне генеральный продюсер Good Story Media, автор «Физрука», мой учитель по комедюшной теме. Он позвонил, сказал: «Если хотите работать, то приходите, показывайте». Мы пришли, показали миниатюру, и нас поставили выступать на первую вечеринку. Мы произвели настоящий фурор. Из всех юнитов, которые выступали, мы были лучшими. Он понял, что дальше надо двигаться с нами. Потом уже многие миниатюры мы придумывали вместе.
В одном интервью Вы сказали, что «по приезде в столицу было разное, в том числе и обманы». Что с Вами тогда произошло? Насколько тяжело Вам было пробиться в Москве?
Не очень хотелось бы вспоминать неприятные истории, но они закаляют. Цели пробиться у меня не было, но Москва — город возможностей, поэтому люди с амбициями сюда и едут. Ничего не бывает просто, а если это достается легко, то быстро теряется потом.
«Реальные пацаны» — знаковый проект для Вас. Как Вы в него попали? Могли ли Вы предположить, что сериал станет таким успешным? На Ваш взгляд, в чем его феномен?
Порекомендовал меня Антон Щукин, про которого я выше рассказывал. Потом — бах! Мы сняли летом пилот «Реальных пацанов». Потом долго ходили, говорили: «Ну что там, как проект наш?». Тогда все было очень непонятно. Ребята, которые сняли нам пилот, к этому времени уже выпустили «Ворониных». Это та же самая кинокомпания Good Story Media. Только они очень по-хитрому поступили и не стали говорить о своем опыте, под новичков косили. На ТНТ удивились от хорошего качества. Летом мы сняли пилот и только весной продолжили работу. Полгода прошло, как мы на ТНТ сделали заказ на 50 серий. В марте 2010 года мы приступили к съемкам «Реальных пацанов». Причем эту пилотную серию мы даже не переснимали, мы ее оставили в первоначальном виде. Она немножко пожестче всего остального сериала. Если приглядеться, это видно.
В «Реальных пацанах» Вы были и актером, и сценаристом, но на первых этапах Ваш заработок составлял 75 тысяч рублей в месяц. Почему, несмотря на большую нагрузку и маленькую зарплату, Вы не вышли из проекта? Что мотивировало Вас оставаться частью этого дела?
2006 год для меня стал прорывным. Я начал зарабатывать деньги. У нас тогда в «Comedy» платили 1000 за минуту. А это 2006 год. Ты три минуты выступаешь — тебе три косаря. Тогда нас начали узнавать на улицах, к нам стали подходить люди: «О! «Sex Pistols»». У нас так называлось трио — «Sex Pistols». Трио — это я, Антон и Стас, который сыграл Эдика в сериале. Поэтому я всегда кайфовал от своей работы и был безумно счастлив, что имею возможность получать за это деньги. Проект «Реальные пацаны» я всегда искренне любил и люблю. Мы все уже близкие люди, на площадке потрясающая атмосфера! Я верил в этот проект!
В сериале Вы сыграли наивного, растерянного Вована, и на долгие годы стали заложником данного образа. Хотелось бы Вам раскрыться с другой стороны и предстать перед зрителем в драматическом амплуа? Если да, то какая роль является Вашей профессиональной мечтой?
На самом деле, хотел бы сыграть Джокера, я много говорил об этом на интервью. Мне было бы интересно поработать с персонажем на грани какого-то сумасшествия. Или сыграть реально сумасшедшего. Думаю, что я бы хорошо с этим справился. Джокер или его прообраз. Плюс-минус какой-то похожий персонаж. Я не знаю, кто у нас это будет на русский лад? Шут? (Смеется) Вот хотелось бы поработать с чем-то таким ненормальным.
На что Вы готовы ради роли? А на что Вы никогда не согласитесь?
Считаю, что везде есть моральные грани, которые я бы переходить не стал. Нет такой роли, ради который я был бы готов вообще на все. Банально не пошёл бы по головам, не подставлял бы людей. Это моральные принципы. Важно сначала быть хорошим человеком, а потом уже актером.
В 2023 году Фёдор Бондарчук вместе с супругой представил проект «Актрисы». В фильме в мрачных тонах показан актерский быт, подчёркнуты нестабильная психика артиста и трудный поиск работы. Насколько подобное изображение приближено к реальности?
Это очень сложный вопрос, потому что любой успех не падает на голову просто так. Если не брать конкретно актеров, то каждый успешный человек проходит через трудные этапы в жизни — это и поиск работы, творческие кризисы и даже провалы. Многие бизнесмены рассказывают о том, как выстреливает только 51 бизнес, а 50 предыдущих проваливаются. С актерами то же самое. Ты не можешь взять и внезапно стать востребованным и известным, это — каждодневный труд. Могут быть неудачные картины, роли. Много факторов могут просто не сойтись, но важно гореть своим делом и верить в себя.
Что испытывает актёр, когда слышит отказы на кастингах? Был ли у Вас такой проект, в котором Вы хотели сняться, но не смогли этого сделать из-за неудачных проб?
Это неприятно, кому-то ситуация подрывает самооценку, но я стараюсь на отказах не циклиться. Значит, просто не мой проект и картина. Я уже очень давно в актерской профессии и научился не принимать отказы близко к сердцу, иначе никакой нервной системы не хватит. Были у меня разные ситуации, но зато те картины, в которых я сыграл, подарили мне больше эмоций, чем мимолетные отказы.
Многие скептики не жалуют отечественное кино. А как считаете, в каком состоянии оно сейчас находится? Какой отечественный проект, снятый за последние годы, Вас особенно впечатлил? С кем мечтали бы поработать? У какого режиссера? И с какой актрисой?
Наше российское кино сейчас на высоком уровне, много достойных картин и актеров. Многих из актерской среды ценю и уважаю, но сейчас бы хотел отметить новое поколение. Например, Эльдар Калимулин, который снялся в моем клипе «Угли». Он потрясающе играет, у него большое будущее. Сейчас вы можете видеть его в сериале «Лада Голд». Возможно, это новый Саша Петров.
Сейчас Вы больше сконцентрированы на музыкальной карьере. Расскажите, с чего началось Ваше увлечение музыкой? Когда Вы поняли, что это — не просто хобби?
Да, сейчас в музыкальный проект Vavan я вкладываю много времени и сил. Музыкой решил заниматься в институте на втором курсе, когда первый раз попробовал зачитать рэп, оттуда все и понеслось. КВН и музыка со мной навеки. С КВН у меня история интересная. При школах есть кружок актива, то есть кабинет, где всегда собираются энергичные ребята. Они там чем-то занимаются, общаются и так далее. Я просто стал туда захаживать. Как-то так случилось, что на школьном празднике я выступил и сильно от этого кайфанул. Я понял, что приходит отдача от людей, что надо мной смеются и зал эмоционирует. Мне это понравилось. Тогда я ничего не смыслил, говорить толком не умел и всегда срывал голос. Когда я выступал, то так начинал орать, что у меня садились связки. После каждого КВН приходил осипшим. А потом начался КВН между школами. Мы там зарабатывали какие-то фишки, побеждали кого-то. И я понял, что в этой системе я некий хедлайнер, что людям хочется на меня смотреть, а мне хочется им показывать юмор. На тот момент попадание в Высшую лигу КВН было моей главной мечтой. У меня выше ничего не было. Просто хотелось, чтобы я выступал в Высшей лиге. По сути, желание пойти в Институт культуры было этим и обусловлено. Я знал, если туда поступлю, я ближе продвинусь к своей цели. КВН — мощная школа, она как первая ступень. Так и понял, что музыка меня захватила.
Ваши песни попадают в музыкальные чарты, под них снимают ролики. Что для Вас является источником вдохновения?
Жизнь, окружающие люди, их истории, эмоции, путешествия, классная музыка других артистов, любовь и любимая.
Вы часто выступаете перед публикой. Волнуетесь ли Вы перед концертами? Есть ли у Вас ритуал перед выходом на сцену?
Волнение будет всегда, и это нормально. Волнение — это, в первую очередь, неравнодушие.
Был ли в Вашей жизни творческий кризис? Если да, то что помогло его преодолеть?
Был, конечно, но мне повезло, что я — актер, певец и блогер, поэтому если вдруг понимаю, что выгораю, то ухожу в смежную деятельность, черпаю там вдохновение и энергию.
Владимир, Ваше творчество пронизано оптимизмом и жизненной энергией. Всегда ли Вам удается сохранить позитив в жизни? Какой Вы вне камер?
Это жизнь, поэтому разные эмоции бывают, но я понимаю, куда и ради чего иду. Цели и амбиции меня возвращают на мой путь, когда теряется оптимизм. Конечно, я стараюсь во всём видеть позитив, потому что ментальное и физическое здоровье сильно от этого зависит.
Вы принимали участие в шоу «Звёзды в Африке». Поделитесь Вашими впечатлениями от проекта. Правда ли, что звезды лишены еды и удобств?
Это шоу дает жизненный урок, показывает, кто ты есть на самом деле, в чем тебе нужно развиваться. Например, я со Стасом Ярушиным давно знаком. Я знаю, что по жизни он не способен на те штуки, которые он там себе позволял. Классно, что он так хайпует. Мне как-то сложновато даются такие поступки, которые не бьются с моим поведением по жизни. Тем более это все-таки лайфстайл. Я туда приехал, а у меня оказалось на проекте много друзей, с кем мы давно уже знакомы. Поэтому все прошло так уютненько, клево, и я посмотрел ЮАР — это потрясающая, конечно, страна. Она мне сильно понравилась. Еды лишают, это — правда. Многие за время проекта худеют на 10 кг и больше.
Что происходит на шоу, когда камеры выключены? Драки, скандалы в эфирах — неподдельные эмоции или постановочная история?
Как я сказал выше, мне сложно дается хайповать, поэтому я на экране и вне камер вел себя так же, как и в жизни. Были участники, которые вели себя иначе, но мы находились не в типичных условиях. Непонятно, у кого как психика могла бы отреагировать. Скандалы, драки, эмоции — это ведь и часть жизни. Не бывает всегда только прилизано, гладко и идеально. Элементарно человек может быть «не твоим», а ты с ним должен жить 24/7…
Сейчас в Вашей жизни начался новый этап из-за отношений с Александрой Калмыковой. Ради возлюбленной Вы отказались от алкоголя. Какие еще перемены в Вас произошли после встречи с Александрой?
Я стал лучше. С ней я отказался от алкоголя. Нет, я не напивался, но мог иногда немного выпить. Для меня это было нормой. Мы договорились, что будем позволять себе алкоголь в определенных рамках, которые обозначили. Сейчас у меня нет потребности в спиртном. Я хочу приводить себя в форму, делить с Сашей досуг: образовываться, вместе заниматься спортом, что-то новое пробовать. Саша пришла в мою жизнь и навела порядок. Она за здоровый образ жизни, поэтому я решил, что мне тоже надо в зал пойти, готовить полезные завтраки. Саша открыла для меня такое блюдо, как смузи-боул. Мы снимаем много контента для соцсетей прямо дома, постоянно генерируем идеи, оба ведем блогерскую деятельность. У нас почти все видео совместные, и, кстати, они очень классно заходят аудитории. Работа занимает много времени в нашей жизни. Очень даже неплохо, когда вы варитесь в одной сфере. Иногда сложно объяснить человеку, далекому от всего этого, почему ты можешь быть погружен в свои проекты двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю.
Совсем скоро Вы вместе с Александрой въедете в новый дом. Расскажите немного о его обустройстве. Были ли у Вас разногласия с возлюбленной во время ремонта?
Мы обустраиваем дом вместе, прислушиваемся к мнению друг друга. Иногда спорим, но стараемся тут же найти компромиссы, потому что понимаем, что нам обоим должно быть комфортно.
Готовы ли Вы к женитьбе? Вам бы хотелось вновь стать отцом?
Все будет, всему свое время. Я готов.
В сентябре стало известно о Вашем заболевании пневмонией. Как Ваше самочувствие? Есть ли повод для беспокойства?
Спасибо, уже лучше. Сейчас с Сашей и детьми находимся в Турции, постепенно восстанавливаюсь. Поводов для беспокойства нет.
Из-за недуга Вы не смогли присутствовать на одном мероприятии, но при этом на ковровой дорожке появилась Ваша картонная фигура. Как и почему возникла эта идея?
Потому что Антон Богданов (актер сериала «Реальные пацаны», прим. «Страсти») — мой хороший друг, я хотел его поддержать. Как артист, я знаю, как важны премьеры, каждая работа, над который ты трудишься месяцы и даже иногда годы. Мы с командой придумали такую прикольную идею с картонным мной. Её многие оценили. Я же подключился с телефона и со всеми общался на красной дорожке. Получилось весело!
Владимир, поделитесь Вашими творческими планами. В каких проектах Вас можно будет увидеть?
Совсем скоро выйдет мой новый трек, следом съемки клипа. Новый сезон «Реальных пацанов», который выйдет 23 октября, также всех порадует. Ещё планирую гастрольный тур, хочу посетить как можно больше российских городов. В музыке, в работе, в новых проектах!
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть — это жить, а не существовать! Испытывать полный спектр эмоций, пробовать новое, рисковать, заниматься любимым делом.