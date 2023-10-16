«Хотелось бы поработать с чем-то ненормальным»: Владимир Селиванов о новом амплуа, музыке и «Звездах в Африке»

Владимир Селиванов стал известен благодаря сериалу «Реальные пацаны». В 2010 году зрители впервые познакомились с историей простых парней из Перми. Проект стал настолько успешным, что спустя 13 лет он до сих пор появляется в эфире ТВ. В сериале Селиванов сыграл наивного, растерянного Вована и на долгие годы стал заложником данного образа. Владимиру потребовалось время для того, чтобы доказать: он — не актер одной роли. На сегодняшний день Селиванов снимается в различных проектах, успешно ведет блог и пишет музыку под псевдонимом Vavan.

В эксклюзивном интервью для издания «Страсти» Владимир рассказал о попадании в «Реальные пацаны», творческом кризисе и романе с Александрой Калмыковой.

Владимир, Вы родились в Лысьве в семье, далёкой от творчества и искусства. Когда Вы решили стать актером? С чего начался Ваш путь?

Когда я заканчивал институт, на четвертом курсе появилось течение «Comedy Club». Тогда по всей стране открывались филиалы «Comedy». У нас в Перми два клана боролись за франшизу от «Comedy Club». Один клан – это команда КВН «Парма», а второй клан – тот, в котором я выступал. Мы были обречены на провал. Пришел день, когда к нам приехал администратор, один из квнщиков, чтобы посмотреть оба лагеря, выбрать, кому дать франшизу. Конечно, победили не мы, потому что у команды соперников был уже огромный опыт и бэкграунд. А я, как уже сказал, от КВН отошел. Мы с Мишей и с Антоном (Антон – из «Реальных пацанов», Миша — мой друг) организовали трио и ставили смешные миниатюры. Мы проиграли, но потом мне позвонил Антон Щукин – это ныне генеральный продюсер Good Story Media, автор «Физрука», мой учитель по комедюшной теме. Он позвонил, сказал: «Если хотите работать, то приходите, показывайте». Мы пришли, показали миниатюру, и нас поставили выступать на первую вечеринку. Мы произвели настоящий фурор. Из всех юнитов, которые выступали, мы были лучшими. Он понял, что дальше надо двигаться с нами. Потом уже многие миниатюры мы придумывали вместе.

В одном интервью Вы сказали, что «по приезде в столицу было разное, в том числе и обманы». Что с Вами тогда произошло? Насколько тяжело Вам было пробиться в Москве?

Не очень хотелось бы вспоминать неприятные истории, но они закаляют. Цели пробиться у меня не было, но Москва — город возможностей, поэтому люди с амбициями сюда и едут. Ничего не бывает просто, а если это достается легко, то быстро теряется потом.

«Реальные пацаны» — знаковый проект для Вас. Как Вы в него попали? Могли ли Вы предположить, что сериал станет таким успешным? На Ваш взгляд, в чем его феномен?

Порекомендовал меня Антон Щукин, про которого я выше рассказывал. Потом — бах! Мы сняли летом пилот «Реальных пацанов». Потом долго ходили, говорили: «Ну что там, как проект наш?». Тогда все было очень непонятно. Ребята, которые сняли нам пилот, к этому времени уже выпустили «Ворониных». Это та же самая кинокомпания Good Story Media. Только они очень по-хитрому поступили и не стали говорить о своем опыте, под новичков косили. На ТНТ удивились от хорошего качества. Летом мы сняли пилот и только весной продолжили работу. Полгода прошло, как мы на ТНТ сделали заказ на 50 серий. В марте 2010 года мы приступили к съемкам «Реальных пацанов». Причем эту пилотную серию мы даже не переснимали, мы ее оставили в первоначальном виде. Она немножко пожестче всего остального сериала. Если приглядеться, это видно.

В «Реальных пацанах» Вы были и актером, и сценаристом, но на первых этапах Ваш заработок составлял 75 тысяч рублей в месяц. Почему, несмотря на большую нагрузку и маленькую зарплату, Вы не вышли из проекта? Что мотивировало Вас оставаться частью этого дела?

2006 год для меня стал прорывным. Я начал зарабатывать деньги. У нас тогда в «Comedy» платили 1000 за минуту. А это 2006 год. Ты три минуты выступаешь — тебе три косаря. Тогда нас начали узнавать на улицах, к нам стали подходить люди: «О! «Sex Pistols»». У нас так называлось трио — «Sex Pistols». Трио — это я, Антон и Стас, который сыграл Эдика в сериале. Поэтому я всегда кайфовал от своей работы и был безумно счастлив, что имею возможность получать за это деньги. Проект «Реальные пацаны» я всегда искренне любил и люблю. Мы все уже близкие люди, на площадке потрясающая атмосфера! Я верил в этот проект!