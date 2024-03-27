Друг певицы Аллы Пугачевой передал ее ответ на обвинения в предательстве. Композитор Андрей Мисин рассказал о диалоге с артисткой «Экспресс газете».

Алла Пугачева уже несколько лет не проживает на территории России. Узнав об отъезде певицы, многие россияне сочли ее поступок за предательство и обрушили на нее шквал критики. Как выяснилось, Пугачеву не волнуют гневные комментарии: она считает себя свободным человеком, который перемещается «куда хочет». На данный момент артистка обосновалась в Израиле: там она занимается творчеством и воспитанием детей.

«Воспитанием Гарри и Лизы не только сама занимается, там еще и няни с помощниками», — рассказал Андрей.

Композитор считает Пугачеву талантливой. При этом он ответил, что в начале карьеры ей помог Александр Стефанович, который «сделал ей огранку и запустил в определенное пространство». Это привело к тому, что в 80-е годы артистка стала «суперзвездой».

Ранее певец и композитор Андрей Мисин рассказал, что Алла Пугачева готовится вернуться на сцену. Подробности смотрите в этой новости.

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